Die gesetzlichen Krankenkassen haben ein Defizit verbucht, ein Grund sind die Abgaben an den Gesundheitsfonds. (dpa picture alliance / Daniel Karmann)

Das teilte das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Ursache für das Defizit sei die Verpflichtung durch den Gesetzgeber, dass die Krankenkassen in diesem Jahr rund 2,5 Milliarden Euro ihres Vermögens an den Gesundheitsfonds abführen müssen. Ohne diesen Beitrag hätten die insgesamt 96 Krankenkassen einen Überschuss von rund 600 Millionen Euro in den ersten sechs Monaten erzielt.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach verwies darauf, dass hohe Steigerungen der Beiträge ausgeblieben seien. Er wolle die Versicherten weder über Gebühr belasten noch Leistungen kürzen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.