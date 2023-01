Der Krankenstand lag im vergangenen Jahr deutlich höher als zuletzt (Symbolbild) (dpa picture alliance / Klaus Rose)

Laut einer Erhebung der Kaufmännischen Krankenkasse fehlten Berufstätige 2022 im Schnitt 6,4 Prozent ihrer Arbeitszeit. In den Vorjahren hatte die Quote jeweils bei rund fünf Prozent gelegen. In Sachsen-Anhalt lag der Krankenstand im vergangenen Jahr am höchsten, in Hamburg am niedrigsten.

Als Ursache für den Anstieg nennt die Analyse vor allem die starken Wellen von Atemwegsinfekten. Außerdem werden nach Angaben der Erhebung inzwischen fast alle Krankmeldungen bei den Krankenkassen erfasst, die Dunkelziffer sei nicht mehr so hoch wie früher. - Hintergrund ist die Einführung der elektronischen Krankschreibung im Oktober 2021.

