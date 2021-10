In Berlin haben die Feierlichkeiten zur Würdigung des Afghanistan-Einsatzes der Bundeswehr begonnen. Zum Auftakt gedachten Bundespräsident Steinmeier und Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer der 59 im Einsatz gefallenen Soldaten mit einer Kranzniederlegung.

Auf dem Paradeplatz des Verteidigungsministeriums sagte Steinmeier beim zentralen Abschlussappell, viele Menschen, die in Afghanistan gedient und gelitten hätten, stellten nun Fragen nach dem Sinn dieses Einsatzes. Er sprach von schwierigen und bitteren Fragen auch an Regierung und Parlament.



Am Abend ist ein Großer Zapfenstreich vor dem Reichstagsgebäude geplant. Der Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr ging in diesem Sommer nach fast 20 Jahren zuende. Mehrere Politiker fordern eine parlamentarische Aufarbeitung. Der CDU-Außenexperte Kiesewetter sagte im RBB-Hörfunk, künftig müsse es einen Nationalen Sicherheitsrat geben, der einheitlich alle Einsätze überprüfe. Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, SPD, sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, die Soldaten brauchten klare Vorgaben und realistische Ziele. Sie schlug eine Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag vor.

