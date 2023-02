Zerstörung im Zweiten Weltkrieg

In Dresden wird heute wieder an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert. (dpa / Robert Michael )

Auf dem Nordfriedhof wurde im Rahmen eines "Stillen Gedenkens" ein Kranz niedergelegt. Daran nahmen unter anderem Vertreterinnen und Vertreter des sächsischen Landtages, der Landesregierung und der Bundeswehr teil. Außerdem ist am Abend rund um die Innenstadt erneut eine Menschenkette mit mehreren Tausend Teilnehmern geplant. Damit soll ein Zeichen für Frieden und Demokratie gesetzt werden. In der Frauenkirche findet ein ökumenischer Friedensgottesdienst statt. Zudem ist Protest gegen die Vereinnahmung des Jahrestages durch Rechtsextreme angekündigt. Die Polizei hat sich auf einen Großeinsatz in Dresden vorbereitet und wird aus anderen Bundesländern unterstützt.

Bei Luftangriffen alliierter Bomber auf Dresden kamen am 13. und 14. Februar 1945 laut einer von der Stadt eingesetzten Historikerkommission bis zu 25.000 Menschen ums Leben. Weite Teile der historischen Altstadt wurden zerstört. Weitere Hintergründe können Sie hier nachlesen.

