Antidiskriminierungsbeauftragte

Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Bundestagsgruppe, Müller, bezeichnete Ataman in der "Bild"-Zeitung als "krasse Fehlbesetzung". Ataman sei bisher vor allem mit verbalen Ausfällen gegenüber Menschen ohne Migrationshintergrund aufgefallen. Mit ihr werde eine linke Aktivistin in ein vom Steuerzahler alimentiertes Regierungsamt gehoben, bemängelte Müller. Auch die FDP-Bundestagsabgeordnete Teuteberg äußerte Kritik und kündigte an, Ataman ihre Stimme zu verweigern. Ataman hatte mit einer "Spiegel"-Kolumne vor zwei Jahren für Debatten gesorgt, als sie die Bezeichnung "Kartoffel" für Deutsche ohne Migrationshintergrund verteidigte. Das Heimatministerium des damaligen Innenministers Seehofer bezeichnete sie als "Symbolpolitik für potenzielle rechte Wähler".

Das Bundeskabinett hatte Ataman gestern für das Amt der Antidiskriminierungsbeauftragten vorgeschlagen.

