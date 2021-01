Der gewählte Präsident Biden hat den Sturm auf das Kapitol als einen Angriff auf die Demokratie bezeichnet.

Biden sieht darin eine der dunkelsten Stunden in der amerikanischen Geschichte. Er erklärte, die Angreifer seien keine Demonstranten, sondern ein randalierender Mob gewesen, der von Präsident Trump aufgehetzt worden sei. Biden kritisierte auch das Vorgehen der Sicherheitskräfte. Diese gingen bei Protesten von Schwarzen stets rigoroser vor, so der zukünftige Präsident. Über die Parteigrenzen hinweg wurden inzwischen Forderungen nach einer Amtsenthebung Trumps erhoben. Die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Pelosi, und der oberste Demokratenführer im Senat, Schumer, forderten die sofortige Absetzung Trumps. Auch der republikanische Gouverneur von Maryland, Hogan, sprach sich neben weiteren Republikanern für eine Amtsenthebung Trumps aus.



Der geschäftsführende Justizminister Rosen kündigte eine strikte Strafverfolgung der Randalierer an. Sein Ressort werde sicherstellen, dass die Verantwortlichen für die Attacke auf die Regierung und die Rechtsstaatlichkeit im Land für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen würden, teilte Rosen in Washington mit.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.