Krawalle am Kapitol

Die Kapitol-Polizei hat zwei gefundene Rohrbomben in Washington als gefährlich bezeichnet.

Die Sprengsätze waren während der Krawalle in Washington unter anderem am Hauptquartier der Republikaner entdeckt worden. Sie hätten großen Schaden anrichten können, erklärte die Polizei. Die Rohrbomben seien entschärft und an die Bundespolizei FBI für weitere Ermittlungen übergeben worden. Zunächst war unklar gewesen, ob es sich um Attrappen gehandelt habe.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.