Fußball-WM

Unter anderem in Brüssel kam es zu Ausschreitungen nach dem Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien bei der WM in Katar. (Nicolas Maeterlinck / BELGA / dpa / Nicolas Maeterlinck)

In Brüssel griff die Polizei ein, nachdem Feiernde Autos in Brand gesteckt hatten. Dabei lieferten sich die Randalierer Straßenschlachten mit den Beamten. In Antwerpen setzte die Polizei Wasserwerfer ein. Es gab mehrere Festnahmen.

Auch in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam ging die Polizei gegen marokkanische Anhänger vor, die Gegenstände in Brand setzten und Feuerwerkskörper zündeten. In Rotterdam bewarfen ungefähr 500 Menschen die Polizei mit Gläsern und Feuerwerkskörpern Die Polizei trieb die Gruppe auseinander. In Den Haag gab es ebenfalls Krawalle.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.