Fußball-Weltmeisterschaft

Unter anderem in Brüssel kam es zu Ausschreitungen nach dem Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft gegen Belgien bei der WM in Katar. (Nicolas Maeterlinck / BELGA / dpa / Nicolas Maeterlinck)

Hintergrund war offenbar der Sieg der marokkanischen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar gegen Belgien. Im Zentrum der belgischen Hauptstadt Brüssel randalierten nach Angaben der Polizei Dutzende Menschen und griffen Polizisten an. Dabei wurden auch Autos in Brand gesteckt. Die Polizei setzte Tränengas ein. In Antwerpen kam es zum Einsatz von Wasserwerfern, nachdem es bei einem Fest zu Krawallen gekommen war. Dabei wurden mehrere Fans festgenommen. In Amsterdam und Den Haag zündeten Feiernde unter anderem Feuerwerkskörper und Rauchbomben. In Rotterdam bewarfen rund 500 Jugendliche die Polizei mit Gegenständen.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.