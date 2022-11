In der belgischen Hauptstadt Brüssel hat es nach dem Fußball-WM-Spiel gegen Marokko Ausschreitungen gegeben. (AFP / KENZO TRIBOUILLARD)

Polizeiangaben zufolge verwüsteten einige Dutzend Personen Teile der Innenstadt und attackierten die Sicherheitskräfte. Es gab elf Festnahmen. Die Krawalle ereigneten sich am Rande friedlicher Versammlungen von Marokkanern. In Lüttich und in Antwerpen kam es ebenfalls zu Zwischenfällen. Belgiens Premier De Croo kritisierte die Gewalt und sagte, Fußball müsse ein Fest sein.

In den Niederlanden sorgten wiederum marokkanische Fans für Unruhe. Die Polizei ging in Rotterdam mit Schlagstöcken gegen einige der rund 500 Menschen vor. Auch in Amsterdam und Den Haag schritten die Beamten ein.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.