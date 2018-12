Frankreichs Wirtschaftsminister Le Maire sieht in den wiederholten Ausschreitungen der vergangenen Wochen eine Krise der Demokratie und der Nation.

Auch Außenminister Le Drian sagte, es sei gefährlich, wenn Demonstranten die Insitutionen in Frage stellten und zu einem Aufstand aufriefen. Premierminister Philippe mahnte zum Dialog und kündigte für die kommenden Tage eine Stellungnahme von Präsident Macron an.



Gestern hatte es in Frankreich bei Protesten der sogenannten "Gelbwesten" erneut Krawalle gegeben, vor allem in Paris, Marseille, Toulouse und Bordeaux. Nach Angaben des Innenministeriums wurden mindestens 264 Menschen verletzt und mehr als 1.700 festgenommen. Landesweit hätten sich etwa 125.000 Menschen an den Demonstrationen beteiligt.



Die Proteste gegen die Regierung hatten Mitte November als Demonstrationen gegen höhere Kraftsstoffsteuern begonnen. Mittlerweile richten sie sich allgemein gegen Macrons Sozial- und Wirtschaftspolitik.