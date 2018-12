Nach den schweren Krawallen in Frankreich hat Premierminister Philippe das Land zur Dialogbereitschaft aufgerufen.

Zugleich kündigte der Minister an, Präsident Macron werde sich in den nächsten Tagen äußern. Er werde dann Vorschläge präsentieren. Vertreter der sogenannten "Gelbwesten" hatten am Freitag bei einem Treffen mit Philippe gefordert, Macron müsse Lösungen anbieten. Die Proteste hatten Mitte November begonnen, als Macron die geplante Erhöhung der Kraftstoffsteuern bekanntgab. Mittlerweile richten sie sich jedoch allgemein gegen seine Sozial- und Wirtschaftspolitik.



Bei den gestrigen Krawallen waren mindestens 135 Menschen verletzt worden. Fast 1.400 Personen wurden nach Polizeiangaben festgenommen oder kamen in Gewahrsam. Die meisten Ausschreitungen gab es in Paris. Dort zündeten Demonstranten Barrikaden und Autos an und schlugen Fensterscheiben ein. Die Polizei setzte Tränengas, Wasserwerfer und Blendgranaten ein.