Krawalle in Paris

Bei den Ausschreitungen in Paris sind am Triumphbogen Schäden in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Das sagte der Leiter der nationalen Denkmalbehörde, Philippe Bélaval, der Zeitung "Le Figaro". Randalierer hätten Ausstellungsräume verwüstet und Kunstwerke zerstört. Ein Gipsmodell aus den 30er Jahren sei kurz und klein geschlagen und eine Napoleon-Büste enthauptet worden. Auf den Außenmauern des historischen Monuments gebe es nun Graffities.



Frankreichs Präsident Macron hatte sich gestern ein Bild von den Verwüstungen in der Stadt gemacht. Am Samstag waren die Kundgebungen gegen seine Reformpolitik zum wiederholten Mal eskaliert. Premierminister Philippe soll in dieser Woche Gespräche mit Vertretern der sogenannten "Gelben Westen" führen, die zu den Protesten aufgerufen hatten.