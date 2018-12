Einen Tag nach den gewaltsamen Ausschreitungen in Paris verlangt Frankreichs Präsident Macron Gespräche mit allen im Parlament vertretenen Parteien. Der Elysée-Palast teilte zudem mit, es sollten Vertreter der Protestbewegung "Gelbe Westen" gehört werden.

Das Innenministerium sei angewiesen worden, die bisherige Einsatzstärke der Polizei zu überprüfen. Premierminister Philippe erklärte, die Treffen mit den Parteien und Protest-Anführern würden ab morgen stattfinden. Die Maßnahmen sind Ergebnisse einer Krisensitzung, die Macron in Paris einberufen hatte. Er selbst wollte sich nach den Beratungen nicht äußern.



Gestern waren in der französischen Hauptstadt Proteste gegen Macrons Reformpolitik erneut in Gewalt umgeschlagen. Autos wurden in Brand gesetzt, Geschäfte geplündert und Barrikaden errichtet. 133 Personen erlitten Verletzungen, es gab mehr als 400 Festnahmen.