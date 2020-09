Drei Monate nach den Krawallen in der Stuttgarter Innenstadt haben Ermittler 98 Tatverdächtige identifiziert.

Wie Baden-Württembergs Innenminister Strobl mitteilte, lauten die Vorwürfe unter anderem auf Beleidigung, gefährliche Körperverletzung, Landfriedensbruch und versuchten Totschlag. Die Verdächtigen kämen aus der Landeshauptstadt oder der näheren Umgebung und seien zwischen 13 und 29 Jahre alt. Die Mehrzahl von ihnen sei bereits in der Vergangenheit polizeilich aufgefallen. 40 Personen seien in Haft.



Die Ereignisse in Stuttgart in der Nacht zum 21. Juni hatten bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Menschen randalierten damals in der Innenstadt und griffen Polizisten an.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.