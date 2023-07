Frankreich

Krawalle scheinen abzuflauen - mehr als 45.000 Einsatzkräfte

In Frankreich scheint die Gewalt in den Städten nach den tagelangen Unruhen langsam abzuebben. In dieser Nacht gab es nach vorläufigen Angaben des Innenministeriums rund 80 Festnahmen. In den vergangenen Tagen waren es noch deutlich mehr.

03.07.2023