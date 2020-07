Nach den nächtlichen Ausschreitungen in Stuttgart und Frankfurt am Main mehren sich Forderungen nach Alkohol-Sperrgebieten in Städten.

Entsprechend äußerte sich etwa der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, es gebe einen zunehmenden Autoritätsverlust des Staates und seiner Repräsentanten. Treiber dieser Entwicklung seien soziale Netzwerke und vielfach auch Alkohol. Die Kommunen sollten deshalb in größerem Umfang ermächtigt werden, für bestimmte Bereiche Alkoholverbote auszusprechen oder öffentliche Bereiche für bestimmte Zeiten zu sperren, so Landsberg.



Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Radek, sagte, Alkoholverbote seien grundsätzlich richtig, aber schwer durchzusetzen.