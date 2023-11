Ein Wasserwerfer der Polizei steht im Stadtteil Harburg bereit. In der Halloween-Nacht ist es in Hamburg zu Ausschreitungen gekommen. (picture alliance / dpa / Daniel Bockwoldt)

Wie die Polizei in Hamburg mitteilte, wurden die Beamten im Stadtteil Harburg von bis zu 200 Jugendlichen mit Feuerwerkskörpern beworfen. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein. Auch in anderen Stadtteilen flogen Böller, Müllcontainer wurden angezündet und Schaufensterscheiben eingeworfen. Die Polizei leitete rund 30 Strafverfahren ein. Mehrere Personen kamen in Gewahrsam.

Krawalle und Festnahmen wurden unter anderem auch aus Kiel, Berlin, Freiburg, Koblenz, Düsseldorf und der Region Aachen gemeldet.

