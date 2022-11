31. Oktober

"In den vergangenen Jahren haben auch Krawallmacher Halloween für sich entdeckt." (Javier Romera I Photocase)

In Hamburg setzten Jugendliche und junge Leute Müllcontainer in Brand und warfen Gegenstände auf die Einsatzkräfte. In den Stadtteilen Harburg und Wilhelmsburg zum Beispiel hätten sich zum Teil jeweils bis zu 150 Menschen unangemeldet versammelt, teilte die Polizei mit. Beim Versuch, diese Versammlungen aufzulösen, seien Steine, Böller, Flaschen und Eier aus der Menge geworfen worden. Ein Polizeisprecher fügte hinzu, die überragende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen seien friedlich durch die Straßen gezogen. In den vergangenen Jahren hätten aber eben auch Krawallmacher Halloween für sich entdeckt.

Auch im nordrhein-westfälischen Lünen wurden Streifenwagen und Einsatzkräfte attackiert. Sie wurden von mehreren Gruppen mit Eiern, Steinen, Flaschen und Pyrotechnik angegriffen. In Gelsenkirchen wurde ein flüchtender Jugendlicher nach einem Streich von einem Auto erfasst und verletzt. Nach Erkenntnissen der Polizei wollte der 16-Jährige Eier auf eine Haustür werfen, wobei er allerdings von einem Bewohner entdeckt wurde. Im bayerischen Vöhringen bedrohte ein 13-Jähriger einen Zwölfjährigen auf einer Straße mit einem Messer und raubte ihm Süßigkeiten und eine Tüte mit Feuerwerkskörpern. Aus vielen Städten und Gemeinden wurden Ruhestörungen, Sachbeschädigungen durch Bewurf von Häusern und Autos oder Streitigkeiten im Rahmen von Feiern gemeldet.

Keltische Ursprünge

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hatte im Vorfeld vor Rechtsverstößen gewarnt. Andernfalls dürfe man sich über Ärger mit der Polizei nicht wundern, sagte der CDU-Politiker der dpa. Immer wieder kommt es an Halloween auch zu Sachbeschädigungen, Gewalttaten oder Nötigungen.

Das Fest findet am Vorabend des Allerheiligentages der katholischen Kirche statt. Der Name ist eine Kurzfassung der englischen Worte "All Hallows' Eve". Die Ursprünge des Fests werden vielfach den Kelten zugeschrieben. Einst sollten Geister und Dämonen vertrieben werden durch Abschreckung und Opfergaben. Heute ziehen vor allem Kinder und Jugendliche in gruseligen Kostümen durch die Gegend. An den Haustüren fordern sie Süßigkeiten ein und drohen zum Spaß Strafen an. Populär gemacht wurden die modernen Bräuche in den USA. Seit einigen Jahren gibt es auch in Deutschland viele Partys, und verkleidete Kinder ziehen von Wohnungstür zu Wohnungstür, um Süßigkeiten zu sammeln - ähnlich wie bei den Laternen-Umzügen an St. Martin um den 11. November.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.