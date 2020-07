Das Bundesinnenministerium hat die als "Stammbaumforschung" kritisierten Ermittlungen der Polizei nach den Stuttgarter Krawallen gegen Kritik verteidigt.

Es sei ein polizeiliches Standardvorgehen, dass auch das soziologische Umfeld von Tätern miteinbezogen werde, sagte ein Ministeriumssprecher in Berlin. Das schließe selbstverständlich auch die Eltern oder den Aspekt des Migrationshintergrunds mit ein. Ein Gewaltexzess in dieser Form sei bisher unbekannt gewesen. Es gehe darum, die festgestellten Straftaten zur Anzeige zu bringen und dieses neue kriminelle Phänomen zu untersuchen, um Strategien zur Prävention zu ermitteln. Die Frage der Prävention sei insbesondere deswegen wichtig, weil viele der Täter Jugendliche seien.



Ähnlich äußerte sich der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPG), Wendt. Er sagt im MDR, die Methoden seien polizeilicher Standard. Auch bei Verdächtigen mit deutschen Namen würden die Lebensumstände untersucht, um der Staatsanwaltschaft die Gesamtpersönlichkeit des Beschuldigten darzustellen. Es handle sich zumeist um jugendliche Verdächtige. Bei ihnen stehe immer die Prävention im Vordergrund. Es sei empörend, dass die Polizei mit Begriffen wie "Stammbaumforschung" unter Rassismusverdacht gestellt werde. "Im Moment habe ich den Eindruck, dass von grüner und linker Seite gezielt versucht wird, die Polizei in Misskredit zu bringen und zu suggerieren, dass die Polizei der Gegner der Rechtsordnung sei", führte Wendt aus.

Gewerkschafter verteidigen Vorgehen

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Baden-Württemberg, Kirstein, bezeichnete die Herkunftsrecherche ebenfalls als sinnvoll. Polizeiliche Arbeit enthalte immer das Erstellen von Täterprofilen. "Wenn wir einen Dunkelhäutigen suchen, dann weil die Täterbeschreibung so ist und nicht, weil wir Spaß daran hätten, anders Aussehende zu kontrollieren", sagte er dem SWR.



Regierungssprecher Seibert betonte, der Begriff der "Stammbaumforschung" verbiete sich in dem Zusammenhang. Das sei ein historisch belastetes Wort. Die Bundesregierung gehe davon aus, dass die baden-württembergischen Behörden die nötigen Ermittlungsarbeiten nach den Grundsätzen von Recht und Gesetz durchführten.

Bundesjustizministerium äußert sich zurückhaltend

Baden-Württembergs Innenminister Strobl (CDU) rief zu "verbalem Abrüsten" auf. Die Feststellung der Lebens- und Familienverhältnisse könne ein Teil der polizeilichen Ermittlungen sein. Dabei werde allenfalls die Nationalität der Eltern - "nicht der Großeltern und schon gar nicht die der Urgroßeltern" - erhoben.



Zurückhaltender äußerte sich das Bundesjustizministerium. Es seien keine wissenschaftlichen Studien bekannt, die einen Zusammenhang der Nationalität der Eltern zu irgendwelchen Taten von Kindern nahelegen, sagte eine Sprecherin.

"Überhaupt keine verständliche Erklärung für ein solches Vorgehen"

Kritiker hatten das Vorgehen der Stuttgarter Polizei zuvor als vorurteilsbehaftet und rassistisch bemängelt. Der niedersächsische Innenminister Pistorius (SPD) der "Süddeutschen Zeitung", es gebe für ihn überhaupt keine verständliche Erklärung für ein solches Vorgehen. Es sei nicht Aufgabe der Polizei, in Stammbäumen zu recherchieren. Grünen-Chef Habeck sagte dem Berliner "Tagesspiegel", es sei zwar wichtig, die Hintergründe der Stuttgarter Krawalle zu ermitteln. Eine "Stammbaumrecherche" sei aber "in keinster Weise akzeptabel". Der Vorsitzende der Linken im Bundestag, Bartsch, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, "Stammbaumforschung" sei Rassismus pur und ein Skandal, der umgehend gestoppt werden müsse.



Der Kriminalpsychologen Thomas Bliesener erklärte, Ermittlungen zum Migrationshintergrund von Tatverdächtigen wie in Stuttgart taugten nicht zur Prävention. Die Herkunft der Eltern bei Standesämtern abzufragen, bringe gar nichts, sagte der Direktor des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen in Hannover dem epd. Damit polizeiliche Präventionsmaßnahmen wirken könnten, müsse vielmehr auf die Motivation von Straftätern und die konkreten Lebensumstände geschaut werden und nicht darauf, welchen Pass die Täter oder ihre Eltern hätten. So spiele beispielsweise bei Flüchtlingen deren Bleibeperspektive in Deutschland eine Rolle dafür, ob sie strafrechtlich eher in Erscheinung treten, und nicht die Frage, woher sie stammen. Auch Faktoren wie beengte Wohnverhältnisse, der Umgang innerhalb der Familie und die Reaktion von Angehörigen auf Straftaten könnten für die polizeiliche Präventionsarbeit wichtig sein.

Kretschmann (Grüne) verlangte Details zum Hintergrund der Täter

Die Stuttgarter Polizei hatte gestern eingeräumt, dass nach den Stuttgarter Krawallen in einzelnen Fällen die Nationalität der Eltern ermittelt werde, um einen möglichen Migrationshintergrund zu klären. In einem Bericht von "Stuttgarter Zeitung" und "Stuttgarter Nachrichten" hatte es geheißen, es werde - Zitat - "Stammbaumforschung" betrieben. Diesen Begriff machte sich die Polizei nach eigenen Worten aber ausdrücklich nicht zu eigen.



Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann (Grüne) hatte Ende Juni detaillierte Informationen zum Hintergrund der Täter der Stuttgarter Krawallnacht verlangt. "Wenn das bestimmte Milieus sind, die jetzt aus Migranten-Communitys oder so kommen - das sind wichtige Dinge, mit denen kann man dann was anfangen", sagte er. Bis heute sind die Motive für die Ausschreitungen unklar. In der Debatte tauchten in den vergangenen Wochen immer wieder rechtspopulistische Töne auf. Teilweise war die Rede von "Kristallnacht" in Anspielung auf die Judenverfolgung während der Novemberpogrome 1938.



In der Nacht zum 21. Juni hatten schwere Krawalle in Stuttgart bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Hunderte Menschen randalierten damals in der Innenstadt und griffen Polizisten an. Die Einsatzkräfte wurden mit Flaschen und Steinen beworfen, etliche Geschäfte wurden geplündert. Die Polizei machte nach ihren Angaben vom Sonntag 39 Tatverdächtige aus. Gegen 20 Verdächtige sei Haftbefehl erlassen worden, 14 davon seien "in Vollzug".