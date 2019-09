Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig hat ihr Amt als kommissarische SPD-Chefin wegen einer Krebserkrankung niedergelegt.

Nach Angaben der Staatskanzlei in Schwerin gab sie dies bei einer Kabinettssitzung bekannt. Sie wolle aber weiterhin Regierungschefin und SPD-Landesvorsitzende bleiben. Aufgrund der notwendigen medizinischen Behandlung werde sie in den kommenden Monaten nicht an allen Tagen öffentliche Termine wahrnehmen können. Sie sei sehr zuversichtlich, wieder vollständig gesund zu werden, habe Schwesig erklärt.