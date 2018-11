Der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung hat nach zahlreichen Krankheits- und Todesfällen unter Werksarbeitern um Entschuldigung gebeten.

Das Unternehmen sei mit Gesundheitsgefahren nicht hinreichend umgegangen, sagte Vize-Präsident Kim Ki Nam in Seoul. In Fabriken für Halbleiter und LCD-Bildschirme waren vor Jahren Mitarbeiter an Leukämie oder Hirntumoren erkrankt. Nach Angaben von Aktivisten starben in der Folge rund 80 Menschen. Der Skandal war 2007 publik geworden. Vor einigen Wochen hatten sich Samsung und Arbeitnehmervertreter auf eine Entschädigung für Betroffene verständigt.