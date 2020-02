Bundesforschungsministerin Karliczek will die Krebsforschung ausbauen.

Zu diesem Zweck soll das "Nationale Centrum für Tumorerkrankungen" - kurz NCI - vier neue Standorte bekommen. Die CDU-Politikerin sagte in Berlin, außerdem sollten bald 13 Studienprojekte beginnen, unter anderem mit Themen, die in der klassischen Förderung bislang zu kurz kämen. Als Beispiel nannte Karliczek die krebsbedingte Erschöpfung.



Vor einem Jahr hatte auf Initiative des Forschungsministeriums die "Dekade gegen Krebs" begonnen. Der Vorstandschef des Deutschen Krebsforschungszentrums, Baumann, sagte, die geplanten neuen Standorte am NCI ermöglichten, deutlich mehr Ergebnisse aus der Forschung "schnell und sicher" in die klinische Entwicklung zu bringen.



Krebs ist nach Herz-Kreislauf-Erkrankungen die zweithäufigste Todesursache in Deutschland.