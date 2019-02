Die Äußerungen von Gesundheitsminister Spahn über Krebserkrankungen stoßen bei zwei führenden Onkologen auf Widerspruch.

Spahn hatte gesagt, der Krebs könne in den kommenden zehn bis zwanzig Jahren besiegt werden. Der Leiter des Krebszentrums an der Berliner Charité, Keilholz, sagte der Funke Mediengruppe, das sei eine sehr allgemeine Hoffnung, die so einfach nicht funktioniere. Die Aussage habe es schon in den Sechziger Jahren in den USA gegeben und danach auch immer wieder mal. Solche Stellungnahmen seien aber eher politisch motiviert als wissenschaftlich fundiert.



Auch der Direktor des Krebszentrums am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, Bokemeyer, widerspricht Spahn. Zwar werde es in den kommenden zehn Jahren massive Fortschritte in der Therapie geben. Aber Krebs sei eine Geißel der Menschheit, die in den Zellen angelegt sei. Bei der Behandlung liege das Problem häufig in der Resistenz. Krebszellen entwickelten mit jeder neuen Therapie Mechanismen, um sich gegen den Angriff auf sie zu wehren.