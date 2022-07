Der Sitz des Energieunternehmens Uniper SE in Düsseldorf (imago images/Rupert Oberhäuser)

Die vereinbarte Möglichkeit einer Kreditaufnahme in Höhe von zwei Milliarden Euro bei der staatlichen KfW sei nun in Anspruch genommen worden, teilte das Unternehmen in Düsseldorf mit. Der Kreditrahmen sei damit vollständig ausgeschöpft.

Uniper ist der größte deutsche Gasimporteur und steht wegen der ausbleibenden russischen Lieferungen unter Druck. Der Konzern muss zur Erfüllung seiner Verträge teureres Gas am Markt einkaufen, was zu Liquiditätsproblemen führt. Die

Regierung arbeitet an einem Hilfspaket für den Versorger.

