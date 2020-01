Der Ermittlungsleiter der Polizei, Gerd Hoppmann, hat den drei tatverdächtigen Frauen im Fall des Affenhaus-Brands in Krefeld ausdrücklich Respekt dafür gezollt, dass sie sich selbst gestellt hätten.

Er finde es "sehr couragiert", sagte Hoppmann Audio. Es gehöre etwas dazu, sich in so einem Fall bei der Polizei zu melden. Das sei "hochanständig". Die 60-Jährige alte Frau und ihre beiden erwachsenen Töchter hätten die Himmelslaternen mit guten Wünschen gestartet und "nicht im Entferntesten" daran gedacht, was dadurch passieren könne.



Die drei Frauen befürchten, dass sie bedroht werden könnten, deshalb macht die Polizei keine Angaben zu ihrem Wohnort. Die Tatverdächtigen haben die Laternen den Angaben zufolge im Internet gekauft. Ein Hinweis darauf, dass sie in Deutschland verboten sind, habe nicht auf den Fackeln gestanden, betonte Hoppmann. Es sei "für den Normal-Verbraucher schlecht ersichtlich" gewesen, dass die Laternen verboten seien.

Es drohen Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren

Mindestens eine der Laternen war im Zoo niedergegangen. Durch die Flammen war das Affenhaus abgebrannt. Womöglich hatte trockenes Laub das Ausbreiten des Feuers begünstigt. Mehr als 30 Tiere, darunter acht Menschenaffen, kamen ums Leben. Der Sachschaden liegt im hohen zweistelligen Millionenbereich.



Ermittelt wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bei einer Gerichtsverhandlung drohten den Frauen Freiheitsstrafen von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe, erklärte der Krefelder Oberstaatsanwalt Frobel.

Zoo will weiterhin Menschenaffen halten

Zoodirektor Dreßen sprach von großer Trauer und Frust bei seinen Mitarbeitern. Dennoch wolle man an der Haltung von Menschenaffen festhalten: "Wir hatten sehr große Erfolge. Wir haben sehr große Erfahrung, was unsere Tierpfleger angeht. Insofern werden die Menschenaffen weiterhin ein Schwerpunkt in unserem Zoo bleiben."



Der Deutsche Tierschutzbund kritisierte, dass sich der Krefelder Zoo um neue Tiere bemühen wolle. "Menschenaffen gehören in keine Zoogefangenschaft", sagte der Präsident des Tierschutzbundes Schröder. Es sei außerdem unverantwortlich, dass das Affenhaus keine Brandmeldeanlage besessen habe. Insbesondere Altbauten in Zoos verfügten oftmals nur über unzureichenden Brandschutz. Bereits gestern hatte der Tierschutzbund ein [Verbot von Feuerwerkskörpern|https://www.deutschlandfunk.de/krefeld-tierschutzbund-fordert-nach-brand-im-affenhaus.1939.de.html?drn:news_id=1086257] im Umkreis von Zoos gefordert. Die Stadt Krefeld prüft derweil ein Verbot zum Abbrennen von Feuerwerkskörpern im Bereich des Zoos.