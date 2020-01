Nach dem schweren Brand im Affenhaus des Krefelder Zoos hat der Deutsche Tierschutzbund Feuerwerks-Verbotszonen im Umkreis von Zoos gefordert.

Auch in der Nähe von Tierheimen und landwirtschaftlichen Betrieben müsse das Entzünden von Feuerwerk verboten werden, sagte der Artenschutzexperte des Tierschutzbunds, James Brückner, in Berlin. Man sei geschockt und fühle mit den Tierpflegerinnen und Tierpflegern im Krefelder Zoo, die letzte Nacht ihre Schützlinge verloren hätten. Sollten wirklich Feuerwerkskörper den Brand verursacht haben, wäre dies ein schrecklicher Beleg dafür, welche dramatischen Folgen unkontrollierte Böllerei haben könnten, führte Brücker aus. Bei dem Feuer im Affenhaus des Krefelder Zoos waren in der Silvesternacht mehr als 30 dort untergebrachte Tiere ums Leben gekommen. Der Brand könnte von Himmelslaternen ausgelöst worden sein; sie sind in Nordrhein-Westfalen illegal.



Vor dem Zoo wurden Kerzen und Blumen niedergelegt. Auf einem Pappschild steht: "Gestorben für euer Silvester-Vergnügen."