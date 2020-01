Im Krefelder Zoo sind bei einem Brand in der Silvesternacht alle Menschenaffen ums Leben gekommen.

Der Zoo spricht auf Facebook von einer "unfassbaren Tragödie". Die Mitarbeiter stünden unter Schock. Nach Angaben der Polizei geriet das Affenhaus "aus bislang ungeklärter Ursache" in Brand. Mehr als 30 Tiere sind demnach gestorben. In dem Gebäude lebten unter anderem Orang-Utans und Schimpansen.



Anwohner riefen um 0:38 Uhr die Feuerwehr, die nach wenigen Minuten am Ort war. Zu dem Zeitpunkt stand das Affenhaus bereits "im Vollbrand", wie es hieß. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Zoogebäude aber verhindern. So ist etwa der angrenzende Gorillagarten inklusive seiner Bewohner nicht betroffen.



Für den Mittag ist im Zoo eine Pressekonferenz anberaumt worden, auf der sich die Behörden näher äußern wollen. Der Zoo bleibt heute geschlossen.