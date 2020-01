Im Krefelder Zoo sind bei einem Brand in der Silvesternacht viele Menschenaffen ums Leben gekommen.

Der Zoo spricht auf Facebook von einer "unfassbaren Tragödie". Die Mitarbeiter stünden unter Schock. Mehr als 30 Tiere sind demnach gestorben, darunter auch Flughunde und Vögel. In dem Affenhaus, das komplett ausbrannte, lebten unter anderem Orang-Utans und Schimpansen.



Die Polizei hat bislang die Vermutung, dass sogenannte "Chinesische Himmelslaternen" den Brand ausgelöst haben könnten. Offenbar wurden drei davon in der Nähe gefunden. Diese Laternen sind in den meisten Bundesländern verboten. In Nordrhein-Westfalen gibt es seit 2009 ein Verbot für Fluglaternen. Ausnahmen müssen die Behörden genehmigen.



Anwohner riefen um 0:38 Uhr die Feuerwehr, die nach wenigen Minuten am Ort war. Zu dem Zeitpunkt stand das Affenhaus bereits "im Vollbrand", wie es hieß. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Zoogebäude aber verhindern. So ist etwa der angrenzende Gorillagarten nicht betroffen. Dort lebt laut WDR eine siebenköpfige Gorilla-Familie.



Der Krefelder Zoo bleibt heute geschlossen.