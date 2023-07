Parteiausschluss-Verfahren

Hans-Georg Maaßen (picture alliance / dpa / dpa-Zentralbild / Martin Schutt)

Wie der "Spiegel" berichtet, lehnte das Gemeinsame Kreisparteigericht der CDU Thüringen einen Antrag der Bundespartei ab, Maaßen auszuschließen. Das Parteigericht verfügte demnach auch, dass die Anordnung aufzuheben sei, mit der ihm die Mitgliedsrechte in der CDU entzogen worden waren. Allerdings sei ein Verweis gegen Maaßen ausgesprochen worden. Grund dafür sei ein Gastbeitrag, in dem er den linken Flügel der CDU mit der Ideologie der sogenannten Anti-Deutschen in Verbindung gebracht hatte.

Der CDU-Bundesvorstand hatte das Parteiausschlussverfahren im Februar in Gang gesetzt. Die CDU-Führung wirft dem früheren Verfassungsschutzpräsidenten eine Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen vor. Maaßen weist die Vorwürfe zurück.

