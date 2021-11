Das CDU-Logo. (Kay Nietfeld/dpa)

Der Kreisvorstand der CDU Märkisch-Oderland lehnte ihre Nominierung am Abend in einer digitalen Sitzung mehrheitlich ab, wie das Gremium mitteilte. Buder hatte zuvor gegenüber dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" erklärt, sie wolle zeigen, dass es in der CDU Frauen gebe, die bereit seien, Verantwortung zu übernehmen.

Mit ihrem Scheitern bleibt es bei den bislang drei männlichen Kandidaten: Der frühere CDU-Fraktionsvorsitzende Merz, der Außenpolitiker Röttgen und der geschäftsführende Kanzleramtschef Braun. Die Frist für weitere Bewerbungen endet morgen um 18.00. Der Nachfolger des scheidenden CDU-Vorsitzenden Laschet wird im Dezember von den Parteimitgliedern gewählt.

Merz stellte heute seine Ziele für den Fall seiner Wahl vor. Der 66-Jährige sagte, mit ihm werde es weder einen Rechtsruck noch eine Achsenverschiebung in der Union geben.

