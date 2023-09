Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un wird in den kommenden Tagen Russlands Präsident Wladimir Putin treffen, hier ein Archivfoto (dpa / AP / Reuters)

Auf Einladung Putins werde Kim in den kommenden Tagen Russland einen offiziellen Besuch abstatten, teilte der Kreml mit. Bereits seit Tagen hatte es Spekulationen gegeben, Nordkoreas Machthaber, der sein Land nur äußerst selten verlässt, plane eine Reise nach Russland. Die USA vermuten, das Russland nordkoreanische Waffen für die Offensive in der Ukraine kaufen will.

Diese Nachricht wurde am 11.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.