Russlands Präsident Putin (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Sergei Ilyin)

Das bestätigte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Das Treffen habe am 29. Juni – fünf Tage nach dem Ende des Aufstands – stattgefunden. Putin habe in dem dreistündigen Gespräch eine Einschätzung der Aktionen der Wagnergruppe in der Ukraine und während der Revolte gegeben und sich Erklärungen von Wagner-Kommandeuren angehört. Diese hätten Putin gesagt, dass sie treue Anhänger des Präsidenten seien und weiter für ihn kämpfen würden. An dem Treffen nahmen demnach 35 Personen teil. Putin hatte die Wagner-Aufständischen zuvor als "Verräter" bezeichnet.

Eine Stellungnahme von Prigoschin liegt bislang nicht vor.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.