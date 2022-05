Mariupol

Kreml bestreitet erneute Angriffe auf Stahlwerk Asowstal

Der Kreml in Moskau hat Angaben des ukrainischen Militärs zurückgewiesen, wonach russische Soldaten erneut das Stahlwerk Asowstal in Mariupol angegriffen haben. Die Feuerpause werde eingehalten, sagte Regierungssprecher Peskow in Moskau.

05.05.2022