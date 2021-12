Der russische Präsident Wladimir Putin (r.) und US-Präsident Joe Biden. (picture alliance/dpa/Sergey Guneev & picture alliance/Consolidated News Photos/Chris Kleponis - Pool via CNP)

Man rechne nicht mit einem Durchbruch bei den Verhandlungen, sagte Kreml-Sprecher Peskow in Moskau. Es sei aber zumindest zu hoffen, dass Biden und Putin einander ihre Bedenken deutlich machen und darauf reagieren könnten. Die bilateralen Beziehungen befänden sich noch immer in einem bedauernswerten Zustand, betonte Peskow. Es gebe aber in einigen Bereichen einen beginnenden Dialog. Ein Sprecher des Weißen Hauses erklärte, sollte Russland tatsächlich in die Ukraine einmarschieren, werde dies schwerwiegende wirtschaftliche Folgen haben. Dies werde Biden in dem Gespräch auch deutlich machen.

Im Mittelpunkt des für morgen angesetzten Videogespräches zwischen Biden und Putin steht der Ukraine-Konflikt. Washington und Kiew werfen Moskau vor, eine Militärinvasion in der Ukraine vorzubereiten, was die russische Regierung bestreitet.

