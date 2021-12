Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin. (dpa/Alexei Nikolsky)

Man hoffe, dass es Kontakte geben werde und erwarte eine Kontinuität Berlins gegenüber Moskau, sagte Kreml-Sprecher Peskow der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. Man schätze die Beziehungen zu Deutschland und sei an deren Ausbau interessiert.

Gestern hatte Russland zwei deutsche Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt. Außerdem wurde der deutsche Botschafter einbestellt. Hintergrund ist das jüngste Urteil zum sogenannten "Tiergarten-Mord": Das Kammergericht Berlin hatte in der vergangenen Woche einen Russen wegen der Erschießung eines Georgiers in der Parkanlage Kleiner Tiergarten in Berlin zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach Überzeugung der Richter handelte der Mann im Auftrag staatlicher russischer Stellen. Bundesaußenministerin Baerbock hatte daraufhin zwei Diplomaten der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt. Moskau weist eine Verwicklung in den Mordfall zurück.

