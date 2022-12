Die in Russland inhaftierte US-amerikanische Basketballerin Brittney Griner wurde auf dem Flughafen in Abu Dhabi ausgetauscht. (dpa/Alexander Zemlianichenko)

Kreml-Sprecher Peskow sagte in Moskau, die Gespräche hätten sich ausschließlich um den Austausch gedreht. Es wäre falsch, daraus irgendwelche Schlussfolgerungen zu ziehen, dass diese ein Schritt zur Bewältigung der Krise zwischen beiden Staaten sein könnten.

Gestern war die in Russland inhaftierte US-Basketballerin Griner gegen den in den USA inhaftierten Waffenhändler But ausgetauscht worden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.