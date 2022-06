Russland plant keine weiteren Gas-Lieferstopps (picture-alliance / dpa / Sergey Dolzhenko)

Das Zahlungssystem in Rubel funktioniere, sagte Kreml-Sprecher Peskow der Nachhrichtenagentur Interfax. Diejenigen, die Gas erhielten, arbeiteten bereits nach dem neuen System. Machthaber Putin hatte das neue Zahlungssytem Ende März als Reaktion auf die Sanktionen des Westens angeordnet. Die Kunden können bei einer an die staatlichen Öl-Konzern Gazprom angegliederte Bank ein Konto eröffnen, auf dem Zahlungen in Euro oder Dollar in Rubel umgerechnet werden.

Polen, Bulgarien, Finnland, die Niederlande und Dänemark weigern sich, das neue System zu akzeptieren und bekommen deshalb keine Gaslieferungen mehr aus Russland. In Deutschland ist Shell Energy Europe von dem Lieferstopp betroffen. Damit fallen 1,2 Milliarden Kubikmeter Gas weg - diese Menge sei für die Versorgungssicherheit Deutschlands aber nicht relevant, heißt es von der Bundesregierung.

