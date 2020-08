Der schwer erkrankte russische Oppositionspolitiker Nawalny ist nach Presse-Informationen vor seiner Klinik-Einlieferung von den Behörden genau beobachtet worden.

Seine Sprecherin erklärte auf Twitter, das Ausmaß der Überwachung überrasche sie zwar nicht. Es sei aber erstaunlich, dass man nicht gezögert habe, allen davon zu erzählen. Hintergrund ist ein Artikel der Moskauer Boulevardzeitung "Moskowski Komsomolez". Darin werden alle Bewegungen Nawalnys auf seiner Reise durch Sibirien detailliert beschrieben. Bei seinen Angaben beruft sich das Blatt auf Sicherheitskreise.



Der Kreml-Kritiker war vor einigen Tagen in ein Krankenhaus im sibirischen Omsk gebracht worden. Inzwischen wird er in der Berliner Charité behandelt. Er liegt im Koma, sein Zustand soll aber stabil sein.



Nawalnys Unterstützer vermuten einen Giftanschlag. Sie wollen sich heute Abend in ihrem Internetkanal genauer dazu äußern. Russische Ärzte hatten dagegen erklärt, keine toxischen Substanzen bei dem Opposotionspolitiker gefunden zu haben.