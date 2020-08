Der schwer erkrankte Kreml-Kritiker Nawalny leidet nach Angaben der Klinik im sibirischen Omsk an einer Stoffwechsel-Störung.

Das sei die Haupt-Diagnose für den 44-Jährigen, teilte die ärztliche Leitung des Krankenhauses mit. Ursache für die Stoffwechselerkrankung sei ein niedriger Blutzucker-Wert Nawalnys. Allerdings seien an der Kleidung und den Fingern des Patienten auch Spuren von industriellen chemischen Substanzen gefunden worden. Dabei handele es sich um einen Stoff, der beispielsweise auch bei der Produktion von Plastikbechern eingesetzt werde.



Nawalny ist seit gestern in einem Krankenhaus in Omsk. Er liegt im Koma und wird künstlich beatmet. Seine Anhänger vermuten, dass er vergiftet wurde. Die von ihnen gewünschte Verlegung in ein deutsches Krankenhaus wurde abgelehnt. Nawalny sei nicht transportfähig, hieß es.



Die russische Regierung erklärte, man stelle sich nicht gegen ein Verlegung Nawalnys. Das sei ausschließlich eine medizinische Angelegenheit, sagte Kremlsprecher Peskow. Die Bundesregierung teilte mit, Nawalny müsse bestmöglich medizinisch versorgt werden. Am wichtigsten sei es, sein Leben zu retten.