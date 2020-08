Der Zustand des russischen Regierungskritikers Nawalny ist weiterhin ernst.

Er liege immer noch im Koma, sagte seine Sprecherin in Moskau. Ein Vertrauter Nawalnys erklärte, es gebe keinen Grund für großen Optimismus.



Der 44-Jährige wird seit dem Wochenende in der Berliner Charité behandelt. Seine Familie und Mitarbeiter gehen davon aus, dass er vergiftet wurde; dies vermuten auch seine deutschen Ärzte. Russische Mediziner, die ihn zunächst behandelten, wollen dagegen keine Anzeichen für eine Vergiftung gefunden haben.



Auch die russische Staatsanwaltschaft hatte gestern erklärte, es gebe keine Hinweise auf eine Straftat. Dennoch wolle man in Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden ergründen, was zu der Erkrankung Nawalnys geführt habe.