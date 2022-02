Russischer Sender RT muss deutschsprachiges TV einstellen. (Paul Zinken/dpa)

Kremlsprecher Peskow sagte der Agentur Interfax zufolge, einem russischen Massenmedium sei die Ausstrahlung in Deutschland verboten worden. Dies sei nichts anderes als ein Anschlag auf die Pressefreiheit. Das Außenministerium in Moskau kündigte Konsequenzen an.

Die zuständige Behörde der Landesmedienanstalten hatte gestern die Verbreitung des Fernsehprogramms RT DE in Deutschland untersagt und dies mit einer fehlenden Sendelizenz begründet.

RT - früher Russia Today - sieht sein deutschsprachiges Programm als Beitrag zur Meinungsvielfalt in Europa. Kritiker werfen dem Staatssender dagegen Kremlpropaganda und Desinformation vor.

