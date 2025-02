Friedensgespräche

Man werde keine Vereinbarungen akzeptieren, die ohne Kiew getroffen würden, sagte Selenskyj vor Reportern. Auch die ukrainischen Partner in Europa sollten mit am Verhandlungstisch sitzen. Es sei wichtig, dass nicht alles nach dem Plan des russischen Präsidenten Putin ablaufe.

Kreml-Sprecher Peskow erklärte, die Haltung der jetzigen US-Administration imponiere Russland deutlich mehr als die der Vorgängerregierung. Diese habe alles für eine Verlängerung des Krieges getan, während nun daran gearbeitet werde, den Krieg zu stoppen.

Viele Beobachter sehen die Verhandlungsposition der Ukraine nach dem gestrigen Telefonat zwischen Trump und Putin geschwächt. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Europaparlament, Strack-Zimmermann, sagte im Deutschlandfunk , wenn die USA in Friedensgesprächen die Verschiebung von Grenzen und damit die völkerrechtswidrige Annexion der Krim im Jahr 2014 tatsächlich akzeptieren sollten, sei das ein Verrat an der Ukraine. Auch Verteidigungsminister Pistorius übte Kritik am amerikanischen Vorgehen.