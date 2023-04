Russlands Präsident Wladimir Putin soll Soldaten in der Ukraine besucht haben. Hier ein Foto bei einer Ansprache mit Soldatinnen und Soldaten am 31.12.2022. (picture alliance / Sven Simon / The Kremlin Moscow)

In Moskau wurde ein Video veröffentlicht, in dem Putin bei der Visite eines Stützpunkts von Soldaten in der südukrainischen Region Cherson zu sehen ist. Dort ließ er sich von ranghohen Militärs Lageberichte zeigen. Außerdem besuchte er demnach den Stützpunkt der russischen Nationalgarde in der Region Luhansk.

Russland annektierte Cherson und Luhansk sowie die Regionen Saporischschja und Donezk im September 2022. Westliche Staaten sehen die Annexionen als illegitim an. Die russischen Streitkräfte halten die Regionen nur teilweise.

Das Filmmaterial des Kreml ließ sich nicht unabhängig bestätigen. Angaben zum Zeitpunkt des Besuchs wurden nicht gemacht.

