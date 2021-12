Der russische Präsident Wladimir Putin beim Videogipfel mit US-Präsident Joe Biden (picture alliance/dpa/POOL/Mikhail Metzel)

Die Situation stelle weder Russland noch die USA zufrieden, sagte der außenpolitische Berater Putins, Uschakow, in Moskau. Die Beziehungen beider Länder gäben weiterhin Anlass zur Sorge. Das Weiße Haus in Washington erklärte im Anschluss, Biden habe sich besorgt wegen des russischen Vorgehens in der Ukraine geäußert und mit Konsequenzen in Form von Sanktionen gedroht.

Die Direktorin der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Clüver-Ashbrook, sagte im Deutschlandfunk , das Gespräch zwischen Biden und Putin sei ein traditioneller Aufschlag der Diplomatie gewesen. Es sei davon auszugehen, dass auf dieser Ebene noch weitere Bemühungen erfolgten, bevor unter Umständen angekündigte Sanktionen in Kraft träten.

