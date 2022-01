Dmitri Peskow, Sprecher des russischen Präsidenten Putin (dpa/Alexei Nikolsky)

Niemand bedrohe irgendjemanden mit einer Militäraktion. Wenn die Nato allerdings nicht auf die russischen Forderungen eingehe, sei man bereit, Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen, so Peskow.

Die US-Regierung erklärte, sie werde weiter nach einer diplomatischen Lösung suchen. Der Nationale Sicherheitsberater von Präsident Biden, Sullivan, kündigte allerdings zugleich eine "robuste Antwort" an, falls Russland die Ukraine angreifen sollte.

Morgen reist Bundesaußenministerin Baerbock zunächst nach Kiew und am Dienstag weiter nach Moskau. Im Zentrum der Beratungen in der Ukraine dürften neben dem russischen Truppenaufmarsch an der Grenze auch Forderungen Kiews nach deutschen Waffenlieferungen stehen.

