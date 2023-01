Moskau mit Blick auf Ramstein-Konferenz

Kreml warnt vor Gewaltspirale

Der Kreml hat den Westen wegen seines Engagements in der Ukraine vor einer Gewaltspirale gewarnt. Die NATO sei indirekt und teilweise auch direkt in den Konflikt verwickelt, hieß es in Moskau. Allerdings werde eine Lieferung westlicher Panzer am Kriegsgeschehen nichts ändern. Die Ukraine könne auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen. Russland werde seine Ziele weiter erreichen, so der Kreml.

