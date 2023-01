Der Kreml in Moskau (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Ryumin)

Die NATO sei indirekt und teilweise auch direkt in den Konflikt verwickelt, hieß es in Moskau zum Treffen in Ramstein. Allerdings werde eine Lieferung westlicher Panzer am Kriegsgeschehen nichts ändern. Die Ukraine könne auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen. Russland werde seine Ziele weiter erreichen, so der Kreml.

