Der russische Oppositionspolitiker Nawalny in der Strafkolonie (IMAGO/ITAR-TASS)

Er sei in die Strafkolonie 6 in Melechowo verlegt worden und befinde sich in Quarantäne, teilte er bei Instagram mit. Das Lager mit besonders harten Haftbedingungen liegt rund 150 Kilometer weiter entfernt vom Straflager Pokrow, in dem Nawalny bislang inhaftiert war. Anwälte, Angehörige und Mitarbeiter hatten sich über den Verbleib des Kremlkritikers Sorgen gemacht. Seine Sprecherin sagte, der Machtapparat tue alles, um den Kontakt zu Nawalny zu erschweren. Im Mai hatte ein Gericht die neunjährige Haftstrafe gegen den Oppositionspolitiker wegen angeblichen Betrugs bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.