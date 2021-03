Die Anwälte des inhaftierten Kremlgegners Nawalny haben sich besorgt über seinen Gesundheitszustand geäußert.

Nach einem Besuch im Straflager in dem Ort Pokrow rund 100 Kilometer östlich von Moskau teilten sie mit, der 44-Jährige leide unter starken Rückenschmerzen. Zudem sei die Motorik in seinem rechten Bein stark beeinträchtigt. Ohne angemessene ärztliche Behandlung stehe zu befürchten, dass Nawalny am Ende als Invalide entlassen werde. Der Oppositionelle war wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt und Ende Februar in das Straflager gebracht worden.



Nawalny hatte im vergangenen Jahr einen Giftanschlag in Russland überlebt und war anschließend in Deutschland ärztlich behandelt worden. Im Januar wurde er unmittelbar nach der Rückkehr in seine Heimat festgenommen. Die Verurteilung wurde international als politisch motiviert kritisiert. Die Europäische Union und die USA haben Sanktionen gegen Russland verhängt.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.